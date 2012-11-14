ДТЭК начал реконструкцию энергоблока № 13 Луганской ТЭС

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, начал реконструкцию стоимостью 437 млн грн энергоблока № 13 Луганской ТЭС.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, работы планируется завершить в середине сентября 2013 года.

«Для улучшения технико-экономических показателей энергоблока и продления срока эксплуатации оборудования на 15-20 лет запланирована модернизация котла, турбины, генератора, блочного силового трансформатора и электрооборудования», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что по результатам проведенных работ планируется увеличить мощность энергоблока на 35 МВт (со 175 до 210 МВт), расширить диапазон маневренности энергоблока с 45 до 90 МВт, в целом повысить КПД энергоблока с 29,4% до 33,2%.

Справка УНИАН. Энергоблок введен в эксплуатацию в 1968 году и в настоящее время отработал более 273 тыс. часов. Первоначально установленная мощность составляла 200 МВт, но в связи с ухудшением агрегатного состояния котла в 1991 году энергоблок был перемаркирован – мощность снизилась до 175 МВт.

Разработкой проекта модернизации энергоблока занимался Донецкий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Теплоэлектропроект» ОАО «Донбассэнерго».

Луганская ТЭС имеет установленную мощность 1425 МВт, эксплуатирует 14 энергоблоков.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.