Ситуация на Ближнем Востоке подняла цены на нефть

На мировых торгах в четверг, 15 ноября, цены на нефть растут на опасениях о возможных перебоях в поставках сырья на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже поднялась на 0,15 доллара, или на 0,14%, - до 109,76 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,05 доллара, или на 0,06%, - до 86,37 доллара за баррель.

Израиль объявил в среду, 14 ноября, о проведении масштабной операции против боевиков в секторе Газа. Операция стала ответом на массированные ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков. За "точечной ликвидацией" лидера военизированных формирований ХАМАС аль-Джабари последовали удары по инфраструктуре боевиков по всей территории сектора. Ряд мировых лидеров призвали стороны прекратить столкновения. Президент Египта Мухаммед Мурси отозвал египетского посла из Израиля и обратился к СБ ООН и Лиге арабских государств с требованием созвать чрезвычайные заседания для обсуждения обстановки в Газе.

В то же время участники торгов обратили внимание на данные по запасам нефти на оптовых складах США. По данным Американского института нефти, показатель вырос за неделю, завершившуюся 9 ноября, на 1,35 миллиона баррелей. Аналитики ожидали увеличения на 1,5 миллиона баррелей, передает Bloomberg.