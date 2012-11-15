BP грозит рекордный в истории США штраф за катастрофу в Мексиканском заливе

Британский нефтегазовый гигант BP может заплатить рекордный штраф в истории США за разлив нефти в Мексиканском заливе в рамках соглашения с Министерством юстиции США. Об этом может быть объявлено уже в четверг, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее также стало известно, что BP, как ожидается, признает свою вину в противоправном поведении при аварии в обмен на отсутствие судебного преследования в будущем по этому делу. Однако пока неясно, в каком именно уголовном правонарушении согласна признать себя виновной компания.

Взрыв на нефтяной платформе Deepwater Horizon в апреле 2010 года обернулся крупнейшей экологической катастрофой в истории США. Остановить утечку нефти удалось лишь к 4 августа 2010 года. В результате аварии погибли 11 человек, в воды Мексиканского залива вылилось около пяти миллионов баррелей сырой нефти, пишет РИА "Новости".

Судебный процесс по делу, который должен был начаться в Новом Орлеане 14 января, был перенесен на 25 февраля.

BP и частные истцы весной этого года достигли соглашения о возмещении ущерба оценочной стоимостью около 7,8 миллиарда долларов. Это соглашение не касается исков властей США, связанных с нарушениями законодательства о чистой воде, о загрязнении нефтью, властей штатов и органов местного самоуправления, а также ряда других претензий к BP и ее партнерам и подрядчикам по проекту, а также перекрестных исков компаний друг к другу.

BP plc - британская компания, входит в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. Штаб-квартира BP расположена в Лондоне, штат сотрудников насчитывает около 79,7 тысячи человек.

Чистая прибыль BP за девять месяцев 2012 составила 9,964 миллиарда долларов, что в 1,8 раза меньше показателя за аналогичный период 2011 года.

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