Россия в четвертом квартале подняла цену на газ для Украины

Цена на российский газ для Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м (с 426 долл. за тыс. куб. м.)

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, компания «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» свыше 1 млрд долл. за импортированный в октябре 2012 года природный газ.

«Цена природного газа для компании в четвертом квартале 2012 года составляет около 430 долларов США», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долларов.

Наибольшую сумму за импорт газа «Нафтогаз» заплатил «Газпрому» в феврале текущего года – 1,3 млрд долл.

В сентябре «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» свыше 1,056 млрд долл, в августе – почти 890 млн долл, в июле – 930 млн долл., в июне – 1,05 млрд долл., в мае – 648 млн долл.

22 октября во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным Президент Украины Виктор Янукович сказал, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются. При этом он отметил, что «мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97%газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.