«Газпром»: принято окончательное инвестрешение по морской части «Южного потока»

Москва. Принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации компании «Газпром».

Согласно сообщению, данное решение было принято вчера в Милане (Италия) в ходе заседания Совета директоров компании South Stream Transport.

«Члены Совета директоров, в число которых входят представители ОАО «Газпром», ENI, EDF и BASF SE, обсудили ключевые вопросы реализации проекта «Южный поток» и приняли окончательное инвестиционное решение по морской части проекта «Южный поток», — говорится в сообщении.

На заседании была также утверждена регистрация компании South Stream Transport B.V. в г. Амстердам (Нидерланды). Было отмечено, что проект строительства морского участка газопровода «Южный поток» будет осуществляться в соответствии со сроками и на условиях, утвержденных Советом директоров компании в начале текущего года.

«Вклад проекта «Южный поток» в обеспечение энергетической безопасности Европы является очень значительным. Он позволяет создать альтернативные и надежные маршруты поставки природного газа нашим потребителям. Хочу поздравить всех с сегодняшним решением Совета директоров, которое знаменует старт реализации проекта «Южный поток», — сказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в обход Украины в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 900 км, максимальная глубина — более двух километров, проектная мощность — 63 млрд куб. м.

16 сентября 2011 года для реализации морского участка проекта состоялось подписание Соглашения акционеров компании South Stream Transport AG. В соответствии с документом, доля участия ОАО «Газпром» в проекте морского газопровода составляет 50%, итальянской ENI — 20%, немецкой компании Wintershall Holding GmbH и французской EDF — по 15%. 12 апреля 2012 г. было завершено вхождение иностранных партнеров ОАО «Газпром» в проектную компанию South Stream Transport AG.

30 декабря 2011 года председатель правительства РФ Владимир Путин дал поручение «Газпрому» ускорить начало реализации проекта «Южный поток» и приступить к его строительству уже в 2012 году.

20 января 2012 года председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер утвердил подробный план мероприятий, позволяющий перейти на стадию строительства морского участка газопровода «Южный поток» в декабре 2012 года.

Первые поставки газа по газопроводу запланированы на конец 2015 года.

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