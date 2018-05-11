Мунтиян: Вопрос доступа Украины к туркменскому газу прояснится в начале декабря

Менее двух месяцев назад вступил в силу Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ, и рабочие группы начали обсуждать проекты соответствующих соглашений. О перспективах подписания Договора о свободной торговле услугами и Соглашения о доступе к транзиту трубопроводным транспортом в рамках Содружества, в эксклюзивном интервью УНИАН рассказал правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участницами СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

- Валерий Иванович, сегодня начались переговоры экспертов стран-участниц СНГ по проекту Договора о свободной торговле услугами в рамках Содружества. Документ подготовлен украинской стороной. Все ли члены СНГ примут участие в его обсуждении?

Валерий Мунтиян

- Инициатором разработки Договора о свободной торговле услугами, как и Договора о свободной торговле товарами, является Украина. Решение выписать первый документ в ближайшее время было принято на заседании глав правительств СНГ в Ялте 27 сентября. с.г. Причем Украина выступила не только инициатором, но и подготовила проект договора. Он был отправлен всем членам СНГ, от них были получены предложения и замечания, и сейчас договор готов к обсуждению. Сегодня пройдет первое заседание рабочей группы по его обсуждению. Заинтересованность в нем высказали все страны-участницы СНГ, так что обсуждать проект будут эксперты 11-ти государств.

- Насколько важна свободная торговля услугами в рамках Содружества Украине?

- Для украинской стороны - это очень важный вопрос. На СНГ приходится примерно 40% всего объема торговли услугами Украины. В денежном выражении цена вопроса - порядка 9 млрд долл. Причем важно отметить, что по торговле услугами у Украины положительное сальдо, в отличие от торговли товарами. По итогам 2011 года оно в целом составило 7,45 млрд долл., со странами СНГ - почти 5,1 млрд долл., за 8 месяцев 2012 года - 4,5 млрд долл. и 3,23 млрд долл., соответственно. К тому же, торговля услугами - достаточно существенная величина в общей структуре ВВП. После введения свободной торговли в рамках СНГ объем будет увеличиваться и экспорт услугами станет расти. К примеру, в структуре ВВП США услуги занимают 80%, в Европе - 73,2%, у нас – пока 56%.

- Какие страны СНГ наиболее крупные партнеры Украины в торговле услугами?

- Мы торгуем услугами со всеми странами СНГ, но наиболее крупным партнером является Россия. Экспорт услуг в РФ составляет 5,6 млрд долл. в год, Беларусь - 155 млн долл., Казахстан - 161, Узбекистан - 187, Туркменистан - 153 , Молдову - 66, Азербайджан - 29, Армению - 13, Таджикистан - 6, Киргизию - 3,7 млн долл.

Речь идет о всех видах услуг, но большинство из них, конечно, транспортные - автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта, его аренда, профессиональные услуги, услуги связи, услуги, связанные с предпринимательской деятельностью.

- Сколько времени понадобится для подготовки документа?

- Думаю, что за полгода мы успеем его подготовить для рассмотрения на экономическом совете СНГ, а затем на заседании глав правительств стран Содружества.

- Договором вводится свободная торговля услугами трубопроводного транспорта для транспортировки газа и нефти?

- Отдельного пункта по данному вопросу нет. Но в документе определено, что доступ на весь рынок услуг должен быть свободным. Возможно, в процессе переговоров вопрос о газо- и нефтепроводах будет поднят.

- Когда можно ожидать начала переговоров о доступе к транзиту трубопроводным транспортом?

- До конца года мы начнем переговоры по этой теме. Сейчас создается специальная рабочая группа по отдельным вопросам, в перечень которых войдет и разработка соглашения о транзите трубопроводным транспортом. Завершатся переговоры к следующему заседанию глав правительств СНГ, т.е. к маю следующего года. В том числе, мы договариваемся провести переговоры о том, чтобы Украина имела свободный доступ к газу из Средней Азии, в том числе из Туркмении, а Россия - предоставила услуги для его транспортировки.

- О таком варианте говорят уже давно, но результата пока нет...

- Вопрос, думаю, прояснится 4-5 декабря на заседании глав государств СНГ, которое состоится в Ашхабаде (Туркменистан). Уже есть подтверждение даты проведения этого мероприятия. Вопрос будет внесен в повестку дня. Если государства Содружества создают полноценную зону свободной торговли товарами и услугами и продолжат тенденцию углубления экономической интеграции, то они между собой смогут договориться, в том числе, по диверсификации энергообеспечения.

- Спасибо за интервью.

Юрий Дощатов (УНИАН)