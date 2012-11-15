НКРЭ выдала «Метинвесту» лицензию на поставку электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики, (НКРЭ) выдала крупнейшей в Украине горно-металлургической группе компаний «Метинвест» лицензию на поставку электроэнергии по нерегулируемому тарифу.

Соответствующее решение комиссия приняла сегодня, 15 ноября, в ходе очередного заседания.

Заявленный объем поставки электроэнергии составляет 350 млн кВт/ч в год.

По словам эксперта по поставкам электроэнергии дирекции закупок и логистики «Метинвеста» Ивана Бобошко, компания планирует поставлять электроэнергию своим предприятиям в Луганской и Запорожской областях.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

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