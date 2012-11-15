В Львовской области пресечена нелегальная откачка нефти из трубопроводов

В Львовской области правоохранители выявили и обезвредили преступную группировку, участники которой нелегально откачивали нефть из нефтепроводов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы в Львовской области, работники Главного управления налоговой милиции Украины совместно с налоговыми милиционерами Львовской области, сотрудниками спецподразделения «Альфа» и СБУ в Львовской области в ходе широкомасштабной операции обезвредили преступную группировку, которая осуществляла незаконное откачивание нефти-сырца из нефтепроводов на территории Львовской и Закарпатской областей.

Похищенная через нелегальные врезки нефть накапливалась в резервуарах, которые несли угрозу окружающей среде. Впоследствии сырье загружалось в автомобили с замаскированными цистернами, и транспортировалось на частные нефтебазы Львовской и Ивано-Франковской областей, а также переработчикам нефтепродуктов в Луганской, Кировоградской, Полтавской и Донецкой областях.

Первый заместитель начальника ГУ налоговой милиции ГНС Украины Юрий Атаманюк отметил в комментарии УНИАН, что «этой операцией правоохранители решили сразу несколько заданий. Во-первых - защитили государственную собственность, на которую посягали мошенники. Во-вторых - защитили честных бизнесменов, которые страдали от нечестной конкуренции. В-третьих - защитили рядовых потребителей, которые могли пострадать от фальсификата”.

Стоимость изъятых во время операции бурового комплекса, установки для переработки нефти, трубопрокладчика, переоборудованных автомобилей для транспортировки нефти, насосных станций и других высокотехнологичных приборов превышает 20 млн грн.

Возбуждено уголовное дело. Организатор незаконного бизнеса и его соучастники находятся под стражей.