«Газпром» и Болгария подписали окончательное инвестрешение по «Южному потоку»

Москва. «Газпром» и Болгария подписали окончательное инвестиционное решение по «Южному потоку».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам рабочего визита делегации ОАО «Газпром» во главе с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером в Республику Болгария.

«В присутствии премьер-министра Болгарии Бойко Борисова Алексей Миллер и исполнительный директор «Болгарского энергетического холдинга» ЕАД Михаил Андонов подписали протокол об Окончательном Инвестиционном Решении по сооружению газопровода «Южный поток» на территории Республики Болгария», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на переговорах с исполнительным директором ЕАД «Булгаргаз» Димитром Гоговым стороны обсудили заключение нового долгосрочного контракта на поставку российского газа в Болгарию. Условия данного контракта поставки газа уже предусматривают использование мощностей газопровода «Южный поток».

«Реализация проекта «Южный поток» на территории Болгарии позволяет укрепить наши двусторонние отношения и поддержать энергетическую стабильность всей Европы. Участок газопровода, протяженность которого составит 538 километров, обеспечит потребителей в Болгарии стабильными и бесперебойными поставками природного газа на долгосрочную перспективу», - сказал А.Миллер.

Как сообщал УНИАН, инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией и Сербией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы - «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 900 км, максимальная глубина - более двух километров, проектная мощность - 63 млрд куб. м.

Строительство газопровода планируется начать 7 декабря текущего года.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» - South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF - по 15%.