Общественные организации просят Януковича не допустить реформы энергорынка в ущерб атомщикам

Общественные организации атомной отрасли Украины обратились к Президенту Виктору Януковичу с просьбой не допустить реформирования рынка электроэнергии в ущерб атомщиков. Об этом сегодня, 15 ноября, в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили представители организаций.

«Рынок, который предлагается внедрить соответственно законопроекту №10571 «Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины», не соответствует главной цели реформирования - обеспечение надежной поставки электроэнергии потребителям Украины по минимально возможной цене на принципах конкуренции между производителями и поставщиками», - отметила директор по вопросам информации и связям с общественностью Ассоциации «Украинский ядерный форум» Ольга Кошарная.

По ее словам, новая модель энергорынка приведет к резкому ухудшению финансового состояния всей ядерной отрасли.

«Ассоциация «Украинский ядерный форум» считает, что данный законопроект должен быть отозван, т.к. он не подлежит доработки, в нем заложена принципиально неправильная идея относительно Фонда распределения ценового дисбаланса», - сказал О.Кошарная.

Также участниками пресс-конференции было отмечено, что предпосылками возникновения ухудшения финансового положения «Энергоатома» является внедрение механизма дотирования отдельных категорий потребителей электроэнергии путем создания Фонда распределения ценового дисбаланса, что предусмотрено данным законопроектом.

Основными функциями Фонда является получение средств от электрогенерирующих компаний, принадлежащих государству (АЭС, ГЭС, ГАЭС), и дальнейшее их перенаправление на покрытие убытков теплоэлектростанций, производителей «зеленой» энергии, гарантированных потребителей.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 июня текущего года был зарегистрирован законопроект «Про основы функционирования рынка электроэнергии Украины», которым предусматривается возможность свободы выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке.

Директор Центра взаимодействия с органами государственной власти, НАЭК «Энергоатом» Константин Запайщиков выступил с критикой данного проекта отметив, что «существуют значительные риски недостаточного наполнения фонда распределения ценового дисбаланса. Обязательным плательщиком в этот фонд предполагается сделать «Энергоатом» и «Укргидроэнерго». При этом средства этого фонда должны в полной мере финансировать перекрестные субсидии и расчеты с производителями электроэнергии по зеленому тарифу, вестись дотации для теплокоммунэнерго».

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

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