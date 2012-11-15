Автоимпортеры выступают против заградительных пошлин на импортное топливо

Участники Третьего ежегодного съезда автодилеров Востока Украины заявили, что поставки на украинский рынок современных импортных автомобилей могут существенно сократиться, если в Украине будут введены заградительные пошлины на импортное топливо, а производителей нефтепродуктов обяжут добавлять в их состав биоэтанол.

Об этом сообщается в пресс-релизе нефтяной компании “Параллель”, дочерней компании холдинга “СКМ”.

«Если в Украине появятся заградительные пошлины на импортные нефтепродукты, мы должны быть готовы к тому, что качественного топлива станет гораздо меньше, и оно значительно подорожает. Существует реальная опасность того, что люди станут меньше покупать новые импортные автомобили, потому что их просто нечем будет заправлять», - цитируются в пресс-релизе слова председателя Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко.

Как сообщается в пресс-релизе, участники форума считают, что после введения пошлин, дефицит импортного топлива, соответствующего евростандартам, заменят отечественным бензином более низкого качества, что “нанесет непоправимый ущерб отечественному авторынку”.

Согласно сообщению, участники съезда автодилеров, проанализировав опыт европейских стран по переходу на топливо с содержанием биоэтанола, отметили, что Европа уже сворачивает эксперимент по причине пригодности такого топлива лишь для автомобилей со специальной топливной системой.

«Биоэтанол в смеси с углеводородами растворяет резину и пластик. Понятно, что такое вещество способно нанести непоправимый вред неприспособленному для этого вида топлива автомобилю, которых в Украине подавляющее большинство», - приведены слова директора по качеству компании «Параллель» Александра Титова.

Как сообщал УНИАН, в сентябре министр энергетики и угольной промышленности Украины Ю.Бойко во время поездки в Луганскую область заявил о возможном введении в декабре пошлины на импорт нефтепродуктов. Однако правительство Украины решило провести расследование, и будут ли с 1 декабря введены пошлины на импорт нефтепродуктов, станет известно после завершения этого расследования.

Напомним, 8 ноября Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, согласно которым вводится акцизный налог на компоненты моторного топлива.

Законом определено, что содержание биоэтанола в бензинах моторных, которые производятся и/или реализуются на территории Украины, будет составлять: в 2013 году - рекомендованное содержание не менее 5% (объемных); в 2014-2015 гг. – обязательное содержание не менее 5% (объемных); с 2016 г. – обязательное содержание не менее 7% (объемных).

Справка УНИАН. Сеть под брендом «Параллель» сегодня насчитывает 115 АЗК. Уставной капитал ООО "Параллель-М ЛТД" контролирует компания Parallel Nafta LTD, дочерняя компания Группы СКМ.

Компания СКМ сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе. 100% акций Компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.

***

Ассоциация автоимпортеров поддерживает решение Гостаможслужбы о доначислении платежей с участников авторынка

Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров считает, что Государственная таможенная служба вправе начислять дополнительные платежи на автосборщиков. Об этом УНИАН заявил генеральный директор Ассоциации Олег Назаренко, комментируя заявление главы Гостаможслужбы Игоря Калетника.

Напомним, сегодня глава Гостаможслужбы заявил, что некоторые импортеры автомобилей, кузовов и запчастей используют схемы, когда автомобили из Китая заходят в Украину через Кипр, причем заходят они как узлы и агрегаты. "Мы доначислили известным компаниям более 50 миллионов гривен», - сказал И.Калетник.

По мнению О.Назаренко, схема, обозначенная главой Гостаможслужбы, действительно позволяет оптимизировать затраты. «Все автоимпортеры платят 10% от стоимости автомобиля. При этом за так называемый машино-комплект государство получает только 100 евро», - сказал О.Назаренко. Он обратил внимание, что средняя стоимость ввозимого в Украину автомобиля, по данным Гостаможслужбы, составляет 19700 долларов, значит, таможенные сборы с импортного автомобиля составляют около 2000 долларов.

«Я утверждал и утверждаю, что импортеры для государства выгоднее, что бы кто ни говорил о рабочих местах и платежах по НДС. Рабочие места есть и в сфере автоимпорта, НДС – это возвратный налог. Наконец-то государство в лице Таможни задумалось», - подчеркнул О.Назаренко.

Он также рассказал, что простой импортер не сможет сегодня растаможить автомобиль, как машино-комплект. «Этим правом обладают только официально зарегистрированные автосборочные заводы с утвержденной программой создания рабочих мест», - сказал О.Назаренко и добавил, что сейчас в Украине работают 4 завода по сборке автомобилей.

Справка УНИАН. В четверку крупнейших автосборщиков Украины входят Запорожский автомобилестроительный завод, корпорация «Богдан», Публичное акционерное общество "АвтоКрАЗ" и ООО «Еврокар», входящее в Группу компания «Атолл Холдинг».