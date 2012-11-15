«Донбассэнерго» привлечет у «Ощадбанка» кредит на 460 млн грн

Государственная энергоснабжающая компания «Донбассэнерго» намерена привлечь у «Ощадбанка» кредит на 460 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства реализуются по двум лотам.

Кредит планируется привлечь сроком на 5 лет.

Дата акцепта - 13 ноября. Конечный срок подписания договора - 13 декабря текущего года.

Как ранее сообщал УНИАН, «Донбассэнерго» в январе-сентябре 2012 года на фоне роста выручки увеличила чистую прибыль в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 305,375 млн грн с 50,026 млн грн.

В конце августа текущего года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) перенес даты проведения приватизационных аукционов по продаже 53,2% госпакета акций «Центрэнерго» и 60,7% госпакета акций «Донбассэнерго» с августа на декабрь 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Государству принадлежат 85,77% акций ПАО, которые переданы в управление НАК «Энергетическая компания Украины».

ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.