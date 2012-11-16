Цена нефти изменилась разнонаправленно на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке

На мировых торгах в пятницу, 16 ноября, цены на нефть изменились разнонаправленно на фоне данных Министерства энергетики США и усилившейся напряженности на Ближнем Востоке.

Так, стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,12 доллара, или на 0,11%, - до 108,13 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,02 доллара, или на 0,02%, - до 85,43 доллара за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 9 ноября, выросли на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,3%, - до 375,9 миллиона баррелей.

Кроме того, давление на рынок окзали макроэкономические данные из США. Так, по данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 10 ноября, увеличилось на 78 тысяч, составив 439 тысяч. Аналитики полагали, что число заявок выросло всего на 20 тысяч.

В то же время фактором, поддерживающим рост цен на "черное золото", является сохранение напряженности на Ближнем Востоке. Утром в пятницу самолеты ВВС Израиля нанесли очередную серию ударов по сектору Газа.

Большинство аналитиков прогнозируют дальнейшее снижение цен на нефть в связи с опасениями относительно снижения спроса на сырье из-за слабого экономического роста, передает Bloomberg.