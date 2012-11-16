Украина ведет переговоры о поставках азербайджанского газа в Европу. Инфраструктура готова

Украина ведет переговоры об участии в реализации проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) для поставки азербайджанского газа в Европу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности со ссылкой на заявление министра Юрия Бойко в рамках Саммита Атлантического совета по вопросам энергетики и экономики.

«Украина ведет переговоры с партнерами о возможном участии в проекте TANAР, и мы имеет убедительные аргументы, ведь практически вся инфраструктура, начиная от Турции до наших границ, уже готова», - цитирует пресс-служба слова министра.

Также в сообщении отмечено, что Украина имеет на границе с Европейским Союзом газовые хранилища, которые могут быть основой для будущего газопровода.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по созданию консорциума для строительства Трансанатолийского газопровода.

Трубопровод протяженностью около 2000 км планируется проложить из Азербайджана через Грузию в Турцию и далее в страны Европы. Точный маршрут трассы пока не определен.

Пропускная способность газопровода на первой стадии составит 16 млрд куб. м газа в год, из которых 6 млрд куб. м будет использоваться турецкими потребителями, а 10 млрд куб. м будут поставляться в европейские страны.

На втором этапе планируется увеличение объема поставок до 24 млрд куб. м. Ввод в действие газопровода запланирован на 2017 г. и будет приурочен к началу добычи на второй очереди азербайджанского месторождения Шах-Дениз.

По предварительным оценкам, стоимость трубопровода составит 5-6 млрд долл.