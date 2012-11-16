«Нафтогаз» купит у сингапурской Keppel 2 буровые установки за 1,2 млрд долл.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выбрала компанию Keppel FELS Limited (Сингапур) для поставки двух полупогружных плавучих буровых установок общей стоимостью 1,226 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно в ходе раскрытия конкурсной процедуры в Киеве в пятницу.

Согласно тендерной документации, одна из крупнейших мировых лидеров по производству буровых установок данного типа компания Keppel FELS Limited предложила наименьшую цену в 1 млрд 226 млн долл.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце октября в ходе раскрытия конкурсной процедуры стало известно, что на поставку «Нафтогазу Украины» двух буровых установок общей стоимостью 1,4 млрд долл. претендуют четыре компании.

Согласно тендерной документации, на поставку претендовали: компания Rigas Kugu Buvetava (Латвия) с предложением в 1 млрд 399,6 млн долл.; компания Keppel FELS Limited (Сингапур) — 1 млрд 226 млн долл.; компания Magic Worldwide LTD (Белиз) - 1,5 млрд долл.; Aida Holding Ltd (Белиз) — 1,4 млрд долл.

Ранее, в конце сентября текущего года, Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила проведение процедуры открытых торгов по приобретению двух плавучих морских буровых установок ориентировочной стоимостью 1,4 млрд долл.

Финансирование закупки буровых платформ будет осуществляться за счет заимствований компании и не потребует привлечения бюджетных средств.

Приобретение буровых установок позволит компании реализовать планы по геологическому изучению акватории Прикерченского шельфа, Скифского и Форосского участков, а также площади Палласа.

Справка УНИАН. Компания Keppel FELS Limited занималась строительством СПБУ «Петр Годованец».

В 2011 году национальная энергетическая компания "Нафтогаз Украины" закупила плавучую буровую установку почти за 400 млн долл. у британской компании Highway Investment. Президент Виктор Янукович отмечал, что в будущем планируется закупка еще пяти вышек.

***Госбюджет Украины на 2012 год предусматривает возможность покрытия дефицита бюджета "Нафтогаза Украины" в объеме 12 миллиардов гривен (около 1,5 млрд долларов) за счет увеличения уставного фонда компании через инструмент выпуска облигаций внутреннего государственного займа. По данным Минфина, по итогам первого полугодия «Нафтогаз» продал облигации на сумму около 6 миллиардов гривен (около 750 миллионов долларов). Премьер-министр Николай Азаров во время судебного заседания по делу бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко заявил, что в 2011 году дефицит НАК "Нафтогаз Украины" составлял 11 млрд грн.

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