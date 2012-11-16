Украина хочет сократить закупки газа у РФ до 20 млрд куб. м благодаря импорту из ЕС

Украина в 2013 году планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки из РФ до 20 млрд куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

«В этом году мы закупим у РФ 27,5 млрд куб. м газа, а в 2013-м сначала думали - 24 млрд куб. м, теперь видим - порядка 20 млрд куб. м», - сказал В. Чупрун.

Также он отметил, что закупки газа по реверсной схеме из Европы позволяют «Нафтогазу» экономить порядка 100 долл. на тысяче кубометров, что ниже цены «Газпрома».

«В 2013 году это будет порядка 5 млрд куб. м», - уточнил В.Чупрун.

Как ранее сообщал УНИАН, цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долларов.

22 октября во время совместного заявления для прессы по итогам переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным Президент Украины Виктор Янукович сказал, что переговоры с Россией о цене на газ для Украины продолжаются. При этом он отметил, что «мы рассчитываем выйти на экономически обоснованную и справедливую формулу установления цены на газ для нашей страны».

С 1 ноября текущего года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого в Украину через Польшу.

По информации польской компании Gaz-System, подписанный договор предусматривает "непостоянные поставки" на данном этапе на уровне около 4 млн кубометров в сутки.

В сентябре т.г. представители ДК "Укртрансгаз" заявляли о возможности импорта газа из Европы в объеме от 5 до 20 млрд кубометров год в случае использования реверсной схемы работы трубопроводов.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97%газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.