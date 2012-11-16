Туркмения в 2013 году начнет добычу газа на втором по величине в мире месторождении

Туркмения готова в следующем году начать добычу на втором по величине в мире месторождении природного газа для поставок в Европу и Азию по получившим политическую поддержку США маршрутам, хотя рискует столкнуться с неудовольствием России, пишет Reuters.

"На "Галкыныш" в следующем году можно начинать промышленную добычу", - заявил Reuters в четверг, 15 ноября, чиновник правительства Туркмении в кулуарах нефтегазовой конференции в Ашхабаде, на которую съехались чиновники и бизнесмены из 47 стран.

Среднеазиатская страна на побережье Каспия планирует построить два новых трубопровода для доставки газа с месторождения "Галкыныш", более известного как Южный Иолотань. Один газопровод пойдет в Пакистан и Индию, другой, - через Каспийское море в Евросоюз, что позволит последнему ослабить зависимость от импорта газа из России.

"Сейчас строится три завода по переработке, два из которых в январе-феврале уже точно будут готовы", - сказал чиновник, попросивший не называть его имени, так как он не был уполномочен давать публичные комментарии.

По данным BP, Туркмения располагает четвертыми по величине запасами газа после России, Ирана и Катара. Британская аудиторская компания Gaffney, Cline & Associates оценила резервы "Галкыныш" от 13,1 триллиона до 21,2 триллиона кубометров.

Месторождение разрабатывается в рамках сервисного контракта китайской CNPC, дубайской Gulf Oil & Gas Fze, котирующейся на Лондонской бирже Petrofac и южнокорейским консорциумом LG International Corp и Hyundai Engineering Co.

ЕС ведет переговоры с Туркменией и Азербайджаном о строительстве транскаспийского газопровода в Европу. Альтернативный проект "Южный поток" стоимостью 16 миллиардов евро в партнерстве с европейскими компаниями развивает российский экспортный монополист "Газпром", который планирует поставлять газ в Европу по дну Черного моря и в четверг подтвердил планы вложений.

Аналитики указывают поставщикам на риски, вызванные снижением спроса на газ в Европе на фоне роста конкуренции.

Представитель Евросоюза в странах Центральной Азии Патриция Флор призвала Ашхабад достичь соглашения с энергокомпаниями ЕС об объемах и цене поставок.

"Важно, чтобы сумели подписать это соглашение как можно быстрее", - сказала она Reuters.

Туркменский чиновник заметил, что вначале Ашхабаду нужны "гарантии и по транзиту, и по закупке".

"Нужно прийти к принципиальному соглашению", - сказал Он, отметив, что Туркмения готова поставлять в европейском направлении 30 миллиардов кубометров газа ежегодно.

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