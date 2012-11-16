Буровая установка «Петр Годованец» пробурила четыре скважины на Одесском месторождении

Самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) «Петр Годованец» с начала июля произвела бурение четырех скважины на Одесском газовом месторождении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

«Петр Годованец» проработал уже четыре месяца, пробурил четыре скважины», – сказал В.Чупрун.

Как сообщал УНИАН, самоподъемная плавучая буровая установка (СПБУ) «Петр Годованец» в начале июля завершила бурение скважины №11 глубиной 1170 м и начала работы на скважине №21 на Одесском газовом месторождении.

«Черноморнефтегаз» в начале июня приступил к активной фазе освоения Одесского и Безымянного месторождений природного газа. Продолжение обустройства Одесского и Безымянного месторождений с использованием двух современных СПБУ позволит уже в 2013 году добыть с месторождений более 600 миллионов кубометров, а с 2014 года - выйти на уровень годовой добычи свыше миллиарда кубометров природного газа.

Таким образом, полученные результаты станут важной частью выполнения «Черноморнефтегазом» программы по трехкратному увеличению годовой добычи природного газа - с 1,05 млрд кубометров в 2011 году до 3 млрд в 2015 году.

Справка УНИАН. В 2011 году национальная энергетическая компания "Нафтогаз Украины" закупила плавучую буровую установку почти за 400 млн долл. у британской компании Highway Investment. Президент Виктор Янукович отмечал, что в будущем планируется закупка еще пяти вышек.

Одесское и Безымянное газовые месторождения были открыты в 1988 году. В 2006 году на Одесском месторождении начались работы по его освоению и был установлен блок-кондуктор БК-1. Однако из-за отсутствия средств работы были приостановлены. С этого момента до 2011 года на месторождениях проводились только геологоразведочные работы по уточнению запасов. Открытие нового продуктивного горизонта на Одесском месторождении позволило увеличить суммарные запасы обоих месторождений до 22 млрд кубометров природного газа.

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