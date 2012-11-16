Производство электроэнергии выросло на 2,6%

Производство электроэнергии в Украине в январе-октябре 2012 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 2,6% - до 161,7 млрд кВт/ч, сообщила Государственная служба статистики.

Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии находится на уровне 45%, за 10 месяцев 2012 года уменьшили производство электроэнергии на 0,1% - до 73,1 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции увеличили за этот период генерацию на 5,9%, до 79,2 млрд кВт/ч, а гидроэлектростанции сократили объем генерации на 7,2%, до 8,8 млрд кВт/ч.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина планирует в 2012 году увеличить производство электроэнергии к предыдущему году на 3% - до около 200 млрд кВт/ч.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2011 году увеличилось на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/ч.