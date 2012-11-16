Украина сократила первичную переработку нефти на 50%

Нефтеперерабатывающие заводы Украины (НПЗ) в январе-октябре 2012 года сократили объем первичной переработки нефти до 3,7 млн тонн, что на 49,5% меньше показателя аналогичного периода 2011 года, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, первичная переработка нефти на отечественных НПЗ в октябре текущего года увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 5,8% - до 0,3 млн т.

По информации статистического ведомства, производство бензина моторного в стране за десять месяцев 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 41,1% до 1,39 млн тонн, производство дизельного топлива для транспорта упало на 46% до 1,185 млн тонн, а мазута – на 63,1% до 663 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

В украинском правительстве в настоящее время ведется дискуссия о необходимости введения таможенных пошлин на ввоз импортных нефтепродуктов для стимулирования отечественной нефтепереработки.