В Украине уменьшилась добыча собственного газа

Добыча природного газа в Украине в январе-октябре 2012 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 0,6% - до 15,9 млрд куб. м, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, добыча природного газа в октябре текущего года выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 4,1% до 1,6 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча упала на 3,0%.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году украинские компании сократили к предыдущему году добычу природного газа на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м.

Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются «дочки» НАК «Нафтогаз Украины» - «Укргазвыдобування» и «Черноморнефтегаз», а также «Укрнафта», в которой госхолдинг «Нафтогаз» владеет контрольным пакетом акций.

Правительство Украины, согласно обнародованному в июне проекту Обновления Энергетической стратегии, планирует к 2030 году увеличить ежегодную добычу газа до 30-47 млрд куб. м.