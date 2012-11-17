Повышение налоговых ставок не коснется акцизов на нефтепродукты

Новая редакция законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части повышения ряда налоговых ставок (№10687), подготовленная ко второму чтению, не коснется акцизов на нефтепродукты и не приведет к повышению цен на бензин.

Об этом в комментарии УНИАН сказал народный депутат Украины (фракция Партии регионов), глава парламентского комитета по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

«Вследствие принятия законопроекта цены на топливо повышаться не будут, поскольку ставки акцизного налога на топливо установлены в евро и нет смысла их индексировать», - сказал В.Хомутынник.

Вместе с тем он отметил, что общий экономический эффект от принятия законопроекта составит не менее 2 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет. «Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№10687) предполагает ежегодную индексацию абсолютных ставок налогов. Вне сомнений, это увеличит поступления в бюджет. Окончательная сумма поступлений может быть рассчитана после принятия законопроекта, но по предварительным расчетам Минфина, эта цифра составляет около 2 млрд грн», - сказал народный депутат.

По его словам, законопроект может быть рассмотрен во втором чтении 20 ноября.

Напомним, в октябре Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно изменения ставок некоторых налогов и сборов». Законопроектом предусматривается изменить ставки налогов и сборов с учетом индекса потребительских цен и индекса цен производителей промышленной продукции. К изменению предлагаются, в частности, акцизы на табак и табачные изделия, спирт, ликеро-водочную продукцию, сборы за пользование недрами, за выбросы вредных веществ в атмосферу и обращение с отходами.