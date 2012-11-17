В Хмельницкой области создадут первый в Украине энергетический кластер

В Хмельницкой области подписан Меморандум между представителями науки, власти, промышленных предприятий, энергосберегающих и энергогенерирующих компаний о создании первого в Украине энергетического кластера.

Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, это произошло в рамках расширенного заседания Совета Западного научного центра НАН Украины на базе Хмельницкого национального университета в пятницу.

По мнению председателя ОДА Василия Ядухи, Меморандум позволит объединить все усилия по развитию альтернативных видов источников энергии и экономии энергетических ресурсов.

"Это для нас чрезвычайно важно. Считаю, что у нас есть достаточно специалистов и серьезных кадров, чтобы объединять все эти идеи и воплощать их на практике. Я лично внес предложение, чтобы наши ведущие вузы технического направления ввели дополнительные профессии на соответствующих факультетах, с тем чтобы привязать знания наших выпускников к производству ", - отметил глава области.

Он заявил, что Хмельницкая область активно работает в направлении альтернативных видов отопления, особенно в создании когенерационных установок, гидроэлектростанций, солнечных электростанций, перехода бюджетных организаций на твердотопливные котлы и другое, экономя при этом большие средства.

В частности, 16 когенерационных установок, введенных в эксплуатацию, уже дали экономию более 12 млн грн бюджетных средств, объяснил В.Ядуха.