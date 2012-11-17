Бойко: Украина в 2012 году сократит импорт газа из РФ до 26 млрд куб м

Украина в текущем году сократит поставки российского газа до 26 млрд. кубических метров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер" заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко.

"Мы купим у России в этом году 26 млд. куб м газа, хотя анонсировали 27", - сказал Ю.Бойко.

Также министр отметил, что оплата будет производиться только за 26 млрд. куб. м газа. "Мы заплатим только за то, что купим, и это наша позиция. Мы будем ее отстаивать", - подчеркнул министр.

Ранее заместитель главы "Газпрома" Александр Медведев заявил, что "Газпром" рассчитывает, что Украина закупит в этом году 40 млрд куб. м газа.

Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80 процентов объема закупки, предусмотренной по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд. куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд. куб. м газа.

Действующий долгосрочный контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

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