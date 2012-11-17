В Жулянах 500 частных домов остались без света

16 ноября в 19:14 в жилом микрорайоне Жуляны Соломенского района города Киева, произошло технологическое нарушение кабельной линии электрической сети 10 кВт (разрыв силового электрокабеля в результате длительной эксплуатации). Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате аварии произошло отключение от электрической сети около 500 частных домов (улицы Смолича, Вильямса, Крейсер Аврора, Ленина, Медицинская, Сосновая, Героев Войны, Кооперативная, Совская, Карла Маркса, Ватутина, Набережная, Шевченко, Рабочая, Садовая, Киевская, Комсомольская, Воздухофлотская, Котляревского, Гоголя, Школьная). На месте происшествия работает аварийно-обновительная бригада ПАО „Киевэнерго”.

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