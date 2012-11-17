НКРЭ будет реже проверять своих лицензиатов

13:30, 17 ноября 2012
Энергетика
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Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики, сообщает, что НКРЭ продолжает поэтапно осуществлять мероприятия, которыми обеспечивается исполнение указа Президента Украины от 12 марта 2012 года № 187 „О Национальном плане действий на 2012 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 года „Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство”.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики.

Отмечается, что 24 октября Кабинет министров Украины постановлением № 975 внес изменения в Критерии оценки степени риска от деятельности субъектов ведения хозяйства. Разработчиком этих изменений является НКРЭ. Изменениями, в частности, предусмотрено, что субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют деятельность по комбинированному производству электрической и тепловой энергии; производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, когенерационных установках и установках с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии, теперь будут относиться к субъектам ведения хозяйства со средней степенью риска, а не с высоким, как это было ранее.

В связи с чем таких субъектов будут проверять реже, а именно не чаще одного раза в год.

Кроме того, на веб-сайте НКРЭ (www.nerc.gov.ua) размещены исчерпывающие перечни нормативно-правовых актов, соблюдение которых проверяется Комиссией во время осуществления плановых и внеплановых проверок лицензиатов в электро-, теплоэнергетическом и нефтегазовом комплексах. Таким образом, для лицензиатов обеспечен свободный и бесплатный доступ к таким нормативно-правовым актам, что даст возможность улучшить степень их осведомленности.

*** Критерии оценки степени риска от деятельности субъектов ведения хозяйства, которая подлежит лицензированию Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины, были утверждены постановлением Кабинета министров Украины от 17 сентября 2008 г. № 835.

Пунктом 84 «Усовершенствование и уменьшение частоты осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля)» Национального плана действий на 2012 год был предусмотрен пересмотр Критериев оценки степени риска от осуществления хозяйственной деятельности.

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