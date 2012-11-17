Харьковскую ТЭЦ-3 переведут на газ, который будут получать из каменного угля

Харьковскую ТЭЦ-3 в рамках модернизации планируют перевести на газ, который будут получать из каменного угля.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на генерального директора коммунального предприятия «Харьковские тепловые сети» Сергея Андреева.

По его словам, сегодня станция имеет большие ресурсы, но использовать их на полную мощность не дает возможности старое оборудование, установленное еще при строительстве ТЭЦ в 1934 году.

«Мы рассматриваем различные варианты модернизации станции, основной из них - перевод работы станции на уголь и на синтез газа. Это связано с государственной политикой энергобезопасности и отхода от дорогого газа российской добычи. Сегодня проект находится на стадии технико-экономического обоснования и переговоров. Нужны инвесторы, нужны большие средства. Сегодня технологии дают возможность без серьезных переделок станции перевести ее на синтез газа: здесь будут сжигать не уголь, а получаемый из него газ», - сказал С.Андреев.

Он отметил, что уголь можно перерабатывать, в том числе, и за городом, а доставлять полученный теплоноситель на место как цистернами, так и по трубопроводу. Руководитель ХТМ подчеркнул, что, учитывая стоимость добычи газа, добыча каменного угля вместе с транспортными расходами все равно будет стоить в 2-2,5 раза дешевле.

С.Андреев также отметил, что наиболее экономически выгодной работа станции является в том случае, когда тепло производится путем отбору пара из турбин. По его словам, ТЭЦ-3 работает именно в таком режиме - производит электроэнергию, а отработанный пар идет на подогрев теплоносителя. На станции работает котельная, которая снимает пиковые нагрузки. В случае переоборудования ТЭЦ, выработка электроэнергии снизится, но теплоэнергия будет производиться в пиковой котельной в прежнем объеме. Руководитель отметил, что для харьковчан реконструкция станции не будет ощутима.

С.Андреев уточнил, что любой ремонт на станции осуществляют за средства инвестиционной программы, которую утверждает НКРЭ. В 2011 году на ремонт и замену оборудования было потрачено около 11 млн грн. Так, в прошлом году установленная автоматизированная система учета отпуска электроэнергии, заменена аккумуляторная батарея, которая как источник постоянного тока питает оборудование станции.

Директор Департамента коммунального хозяйства горсовета В.Китанин отмечает, что после принятия ТЭЦ-3 в коммунальную собственность на предприятии произвели ремонт, на сегодняшний день ТЭЦ подготовлена к стабильной работе зимой.

«Предприятие уже больше года находится в коммунальной собственности, и за это время здесь много чего изменилось - начиная с внешнего вида помещений и территорий. Сделан ремонт корпусов, начали работу столовой, смены работают с горячим питанием. Также выполнена колоссальная работа по подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период», - отметил В.Китанин.

Справка УНИАН. ТЭЦ-3 - первая теплоэлектростанция в СССР, построенная и смонтированная советскими специалистами на отечественном оборудовании. Пуск ТЭЦ-3 состоялся 1 августа 1934 года, возвращена в коммунальную собственность Харькова в 2011 г.

На ТЭЦ-3 установлено восемь энергетических котлоагрегатов различных параметров, 5 водонагревательных котлов мощностью 100 и 180 Гкал и 5 турбоагрегатов различной мощности.

Тепловая энергия, которую производит ТЭЦ-3, обеспечивает 25% всей потребности централизованного теплоснабжения Харькова в отопительный период и до 50% горячего водоснабжения не в отопительный период в 7 районах города: Дзержинском, Киевском, Коминтерновском, Московском, Фрунзенском, Орджоникидзевском, Червонозаводском. Обеспечивает теплоснабжением и горячим водоснабжением 1929 домов, 63 школы, 47 дошкольных и 41 лечебное учреждение.

Установленная суммарная электрическая мощность составляет 86 МВт, установленная тепловая мощность - 1092 Гкал.