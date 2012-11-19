Ситуация на Ближнем Востоке взвинтила цены на нефть

На мировых торгах в понедельник, 19 ноября, цены на нефть растут на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,69 доллара, или на 0,63%, - до 109,64 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,81 доллара, или на 0,93%, - до 87,73 доллара за баррель.

Продолжаются переговоры о заключении перемирия между Израилем и палестинскими группировками, но стороны пока не подошли к договоренностям, которые бы позволили остановить боевые действия в секторе Газа. Однако трудности в переговорном процессе не исключают того, что Израиль угрожает начать в течение двух-трех суток полномасштабную - наземную, морскую и воздушную - операцию в секторе Газа и продолжать ее до свержения режима ХАМАС, передает Bloomberg.