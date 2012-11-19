Бойко и Миллер в Москве, а Янукович с Путиным - по телефону, обсудили газовое стратегическое сотрудничество

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили сегодня в Москве вопросы стратегического сотрудничества в газовой сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

«Стороны обсудили ряд вопросов стратегического сотрудничества двух стран в газовой сфере», - говорится в сообщении.

Особое внимание во время встречи Ю.Бойко и А. Миллер уделили вопросу обеспечения надежного транзита российского газа в страны Европы в осенне-зимний период, отмечается в сообщении.

Сегодня же состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Президентом Украины Виктором Януковичем. Президенты двух стран также "обменялись мнениями по взаимоотношениям в энергетической сфере", сообщает пресс-служба Кремля.