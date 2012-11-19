Суд вернул в госсобственность газораспределительные системы в Запорожской области

Хозяйственный суд Запорожской области принял решение о возврате в собственность государства газораспределительных систем на территории Запорожской области стоимостью 230 млн грн.

Как сообщила УНИАН начальник отдела представительства интересов граждан и государства в судах прокуратуры Запорожской области Юлия Гудыменко, Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск прокуратуры Запорожской области, подававшийся в интересах государства в лице ФГИУ и Министерства энергетики и угольной промышленности.

Своим решением суд признал недействительным договор, по условиям которого ПАО «Запорожгаз» были переданы в безоплатное пользование распределительные газопроводы и сооружения на территории Запорожской области на общую сумму 230 млн грн.

По словам Ю. Гудыменко, соответствующее решение по иску прокуратуры Запорожской области было принято Хозяйственным судом Запорожской области 6 ноября.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожгаз» (г. Запорожье) занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Запорожской области.

В сентябре ЧАО «Газтек» (г. Киев) сконцентрировало в своей собственности около 49,759% акций "Запорожгаза" (до приватизационного конкурса "Газтеку" принадлежало 24,759% акций облгаза). Собственником еще 14,5% акций, ранее принадлежавших компании "РосУкрэнерго", является кипрская компания Centragas Holding Ltd.

«Газтек» является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые ряд СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.