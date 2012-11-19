Кабмин сменил одного из заместителей главы правления «Нафтогаза»

Кабинет министров назначил на должность заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Александра Кацубу.

Соответствующее распоряжение №913 от 19 ноября было опубликовано на официальном сайте Кабинета министров.

Ранее, распоряжением №912 от 19 ноября Кабмин уволил с поста заместителя главы правления Сергея Кацубу, в связи его избранием в народные депутаты Украины.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.