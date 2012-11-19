«Энергоатом» планирует привлечь кредит в размере 120 млн долл.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерено привлечь кредит в размере 120 млн долл

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, компания намерена привлечь две кредитные линии - 80 млн долл. и 40 млн долл., сроком на один год.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября текущего года компания «Энергоатом» объявила тендер на привлечение кредита в размере 87,55 млн чешских крон, что приблизительно составляет 4,4 млн долл.

В начале сентября «Энергоатом» отменил тендер на привлечение кредита в размере 340 млн грн из-за отсутствия необходимого количества заявок.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

В 2011 году «Энергоатом» увеличил чистую прибыль в 2,9 раза - до 2,38 млрд грн.