Цена на газ зависит от "настроя" украинской власти

Украина все чаще и все с большим ударением делает заявления о сокращении потребления российского газа как на сегодняшний день, так и на перспективу. Основой этому должны послужить массовый перевод ТЭЦ на уголь, рост собственной добычи, а также импорт голубого топлива по реверсной схеме из Европы.

Но чем чаще звучат от власти подобные мессиджи, тем все больше вопросов они вызывают. В первую очередь, чем ответит «Газпром» на подобные действия Киева, которые не увязываются с его газовым контрактом, действительно ли реверс способен нарастить мощность, чтобы наши энергопотребности были удовлетворены, и что на самом деле происходит с собственной добычей?.. А самое главное – власти утверждают, что мы имеем все основания для пересмотра газового контракта. Так почему до сих пор этим Украина не воспользовалась?

Сократим и нарастим, но лет через пять

Как статданные разнятся с реальными ценами, так и отдельные посылы власти относительно энергонезависимости от России. К примеру, министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко недавно заявил, что Украина в текущем году сократит поставки российского газа до 26 млрд кубических метров, «хотя анонсировали 27». Причем оплата будет производиться только за 26 млрд куб. м газа – «мы заплатим только за то, что купим, и это наша позиция. Мы будем ее отстаивать».

Что касается «анонса», то заместитель главы правления «Нафтогаза» Вадим Чупрун отметил, что в 2013 году Украина планирует сократить его закупки из РФ до 20 млрд куб. м и импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа.

«В этом году мы закупим у РФ 27,5 млрд куб. м газа, а в 2013-м сначала думали - 24 млрд куб. м, теперь видим - порядка 20 млрд куб. м», - сказал Чупрун.

***Цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале т.г. цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м, в третьем – 426 долларов.

Судя по цифрам, совершенно непонятно, кто и как думает, или видит?..

Зато в «Газпроме» считают, что Украина закупит в этом году 40 млрд куб. м газа и не собираются пересматривать контракт (контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» основан на условии «бери или плати», которое распространяется на 80% объема закупки, предусмотренной по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа. Действующий долгосрочный контракт предусматривает штрафные санкции при закупке газа меньше минимального объема). В белокаменной также подчеркивают, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: изменить все можно было бы не позднее, чем за полгода до начала поставок, то есть, до 1 июля.

Но несмотря на несговорчивость «Газпрома», Бойко уверяет, что «через три года закупка газа по любому из контрактов, будь то немцы, «Газпром» или Катар, будет не больше 5-7 млрд куб. м, а все остальное будем добывать у себя в стране».

Тогда как быть с тем, что добыча природного газа в Украине за 10 месяцев т.г. сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 0,6% - до 15,9 млрд куб. м. А в 2011 году украинские компании сократили к предыдущему году добычу газа на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м. Причем падение наблюдается из года в год. Конечно, закупка буровых для освоения шельфов Черного и Азовского морей, а также привлечение к разработкам иностранных компаний, может быть когда-нибудь и сделают свое дело, но специалисты на ближайшую перспективу таких гарантий не дают.

Как отметил Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба «Q-Club», «действительно, собственная добыча сокращается. Раньше мы добывали 22 млрд кубометров, а сейчас приблизительно 19. Но на этом этапе должна стабилизироваться добыча. Об увеличении не говорится, так как старые месторождения истощаются, а те, которые вводятся, как раз и должны не дать возможности в дальнейшем падать объему добычи. Единственное, что на перспективу планируется добывать по разным прогнозам от 20-40 млрд кубометров, то все будет зависеть от инвестирования в данную сферу. Лет через пять первые результаты могут появиться. Что касается озвученных планов на следующий год (по добыче), так это будут только проценты, а не разы – чудес не бывает».

Что касается покупки газа, то, по словам эксперта, в этом вопросе есть маленькая спекуляция. «К примеру, в текущем году сократится закупка до 27 млрд кубометров, а в следующем – до 24,5. И в этом году, и в следующем Фирташ, который добился отдельных контрактов, минуя НАК «Нафтогаз», покупает еще 8 млрд кубометров газа. Если собрать все воедино, то практически ничего особо не изменилось. Хотя, действительно, растет число переведенных на уголь ТЭЦ, кроме того, уменьшается само потребление газа, так как промышленность в стагнации. То есть, сокращение потребления – не чьи-то конкретные победы, а просто сворачивается производство», - пояснил Тодийчук.

Заявления – сейчас, а реверс - на перспективу

И еще один «спорный» момент – реверсные поставки. Речь идет о газе, закупаемом у трейдера - немецкой компании RWE - и поставляемого в Украину через Польшу. Поставки начались с 1 ноября. Если Чупрун говорит о возможности закупки 5 млрд куб. м, то еще в сентябре «Укртрансгаз» заявил о возможности реверсного импорта до 20 млрд кубометров год.

По словам Чупруна, закупки газа по реверсной схеме из Европы позволяют «Нафтогазу» экономить порядка 100 долл. на тысяче кубометров, что ниже цены «Газпрома». «В 2013 году это будет порядка 5 млрд куб. м», - уточнил Чупрун.

Между тем, преcс-секретарь управляющей польской газотранспортной системой компании Gaz System Мавгожата Полковска сказала, что немецкий трейдер RWE не сможет прокачать в Украину через Польшу больше чем 1,464 млрд кубометров газа из-за технических ограничений трубопровода. «Физические поставки возможны только через Хермановице, поскольку есть только один пункт, который соединяет украинскую и польскую газотранспортную систему (Дроздовичи с украинской стороны)», - пояснила она. По ее словам, RWE на сегодняшний день заказала у Gaz System услугу на транспортировку газа в Украину через этот пункт в Украину только на ноябрь текущего года. «Максимальные технические возможности транспортировки газа через Хермановице в направлении Украины составляют 4 млн кубометров в сутки», - уточнили в пресс-службе GS.

М.Полковская также подчеркнула, что Gaz System не может гарантировать постоянность поставок этих 4 млн кубометров в сутки, и на практике может ограничивать прокачку на «неопределенное время». Она не стала комментировать, каким образом 5 млрд кубометров газа RWE могут быть доставлены в Украину через Польшу.

«Услуга (в этом пункте) может быть прервана из-за неблагоприятных условий распределения в сетях газа, за транспортировку которого отвечает наша компания. Мы не можем точно сказать, каким образом в течение года будут использоваться предложенные Gaz System свободные мощности", - отметили в компании.

Польский эксперт по энергетическим вопросам Анджей Щесняк считает, что RWE может поставлять газ Украине по схеме «виртуального реверса», когда законтрактованное у «Газпрома» немецкой компанией топливо, которое поставляется через Украину, остается в распоряжении «Нафтогаза». По его словам, такое позволяет польское законодательство, высказав предположение, что украинским властям также не мешало бы найти способ реализации подобного варианта.

Тодийчук подчеркивает, что «украинская система готова к приему в реверсе 5 млрд кубов газа. Но нужно еще решать вопрос со словаками и венграми. А они не спешат с этим, так как находятся под большим давлением со стороны «Газпрома». Брюссель за миллиардные прокачки газа по реверсу только с 2014 года. Такой тайм-аут взят, чтобы не дразнить Россию».

В суд свои не пускают

По всей видимости, споры вокруг «газовой» неразберихи будут идти по нарастающей. Причем и сам Бойко не исключает судебных разбирательств с «Газпром» из-за снижения закупки Украиной газа.

«Да, у нас будут споры, возможно, даже судебные, с нашими российскими коллегами. Мы абсолютно правы, мы будем действовать в соответствии с национальными интересами нашей страны, и будем их отстаивать в Стокгольме, или Лондоне, или в Париже. У нас другого выхода нет», - подчеркнул Бойко.

Помочь в разборках может и положене дел «Газпрома» в ЕС. Там с сентября ведется расследование в отношении компании, ее подозревают в нарушении конкурентного законодательства. К тому же все больше стран Европы добились в последнее время скидок от «Газпрома». Последней была Польша - в начале ноябре т.г. польской государственной нефтегазовой компании PGNiG удалось добиться более 15% скидки на российский газ, что позволит стране со следующего года ежегодно экономить до одного миллиарда долларов. В конце октября т.г. «Газпром» проиграл спор в арбитражном суде в Вене с чешским подразделением немецкого концерна RWE, от которого российская компания требовала оплаты 0,5 млрд долларов штрафа за законтрактованный, но не отобранный газ. Аналогичные «переговоры» уже состоялись с компаниями E.ON в Германии и Eni в Италии, а также компанией Gaz de France, OMV в Австрии. Econgas, дочерняя структура OMV, и SPP смогли договориться о более благоприятных ценах на газ с «Газпромом» в конце 2011 г. - начале 2012 г.

Независимый эксперт Михаил Гончар считает, что Украина может избежать штрафных санкций со стороны России за возможное сокращение на треть закупок российского газа в 2013 году.

«Нафтогаз», имея контракт 2009 года, с формальной точки зрения заявленный объем газа должен выбирать, но очевидно, что существуют разного рода договоренности, которые позволяли в прошлом избегать применения штрафных санкций по отношению к случаям неполного отбора газа», - сказал М.Гончар

Так же он отметил, что «Газпром» вряд ли будет по этому поводу обращаться в арбитраж, потому что происходящее с «Газпромом» в отношении европейских компаний не идет ему на пользу. «Столкнувшись с упрямой позицией Украины, и, рискуя получить в Стокгольме встречный иск, «Газпром» не будет решаться на подобные шаги», - подчеркнул Гончар.

Также эксперт напомнил, что импорт газа в Украину идет не только через «Нафтогаз», если взять прошлый и текущий годы, то импорт в Украину осуществлял и Ostchem Holding. «Поэтому это совершенно не означает, что цифра, озвученная зампредправления «Нафтогаза» Чупруном, имеет отношение к общему объему импорта в Украину», - отметил Гончар.

Тодийчук считает, что «судебные разбирательства с «Газпромом» могут быть., поскольку, по большому счету, монопольный поставщик совершенно необоснованно установил для Украины такую большую цену на газ. В контракте есть пункт, согласно которому, в случае значительных изменений цены, стороны вправе пересмотреть формулу ее образования. У нас цена изменилась вдвое. Поэтому украинская сторона может настаивать на пересмотре контракта.

Но наши власти все никак не решаться сделать этот шаг, т.к. очень зависят отечественные олигархи и от других контрактов с Россией – трубы, сыры и прочее. Сейчас даже немного провоцируют, чтобы Россия подала первой в суд (оспорив несоблюдение недобор законтрактованого газа). Им это выгодно, т.к. инициатива будет исходить от Москвы. Причем Украина, как и другие европейские страны, имеет очень большой шанс выиграть этот суд. В целом, если бы не разные закулисные договоренности между олигархами, если руководствоваться исключительно интересами государства, то уже давно можно было подать иск в суд и все поставить на свои места. Но процесс тормозится, т.к. «междоусобными» обязательствами связано правительство».

Таким образом, мы сами себя загнали в угол. С одной стороны – правда на нашей стороне, стоит только пальцем пошевелить и все разрешится. С другой – власть, тесно связанная обещаниями перед ФПГ, которые и держат ее у руля, не может пойти на прямой конфликт с Россией. Это еще раз подтверждается следующими фактами. Сразу после заявления Бойко о планах по сокращению потребления газа, Путин и Янукович пообщались в телефонном режиме - «состоялся обмен мнениями по взаимоотношениям в энергетической сфере». А потом Бойко вылетел в Москву на встречу с главой «Газпрома» Миллером, и они обсудили все ту же энергетическую тему. Поскольку ни конкретики, ни ярких заявлений не последовало, можно предположить, что «сотрудничество» продолжится.

Елена Быстрицкая (УНИАН)