Реформирование энергорынка лишит атомную энергетику инвестпривлекательности - эксперты

Нынешняя редакция законопроекта №10571 «Об основах функционирования рынка электрической энергии в Украине» лишит украинскую атомную энергетику инвестиционной привлекательности и возможности реализовывать проекты по повышению безопасности на АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал ряд экспертов в ходе круглого стола, организованного 19 ноября Ассоциацией «Украинский ядерный форум» и посвященного обсуждению законопроекта №10571.

Как отметил в ходе своего выступления глава правления общественной организации «Фонд развития ядерной энергетики» Анатолий Шведов, законопроект о реформировании энергорынка, предусматривающий статьей №25 создание Фонда распределения стоимостных дисбалансов, оставляет «Энергоатом» без оборотных средств.

«Если мы хотим развивать атомную энергетику, которая производит 50% всей электроэнергии в стране, то нам нужны деньги для реализации программ по повышению безопасности на АЭС, проектов по достройке энергоблоков и продлению сроков эксплуатации энергоблоков, которые выработали свой ресурс. Та схема формирования энергорынка, которую предлагает законопроект, не оставляет «Энергоатому» ресурсов для реализации всех этих проектов», - сказал эксперт.

Он так же выразил сомнение в том, что европейские эксперты, дававшие позитивные отзывы по данному законопроекту, были ознакомлены со статьей 25 этого документа.

«В Европе, которая давно ждет от Украины реформирования энергорынка, просто не видели статьи 25 этого законопроекта, которая вместо решения проблемы перекрестного субсидирования на украинском энергорынке усугубляет ее», - добавил А.Шведов.

И. о. директора энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко убежден, что если законопроект № 10571 будет принят, то через 5-10 лет, украинская энергетика полностью утратит свою конкурентоспособность.

«В условиях отсутствия реальной конкуренции на рынке электроэнергии наша энергетика начнет деградировать, утратит конкурентоспособность, а после этого Украина начнет импортировать электроэнергию», - прогнозирует эксперт.

По его словам, что в Украине взят курс на монополизацию рынка.

«Законопроект № 10571 предлагает такую модель энергорынка, в которой нет места для реальной конкуренции, а есть механизм дотирования тепловой энергетики за счет атомной генерации и гидроэнергетики», - сказал В.Омельченко.

Генеральный директор Ассоциации «Украинский ядерный форум» (УЯФ) Николай Кухарчук так же считает, что законопроект № 10571 крайне негативно отразится на украинском энергорынке.

«Мы вынуждены констатировать, что принятие законопроекта о реформировании энергорынка в его нынешнем виде не даст украинскому рынку электрической энергии нормально развиваться и двигаться вперед. Принятие законопроекта лишит украинскую энергетику инвестиционной привлекательности, а ведь привлечение инвестиций – это сегодня одна из ключевых проблем энергетики», - отметил глава УЯФ

Так же Н. Кухарчук отметил, что в данный момент в НАЭК «Энергоатом» на финальной стадии находятся переговоры относительно получения кредита от европейского банка реконструкции и развития на реализацию проекта по повышению безопасности всех украинских АЭС, ведутся переговоры о привлечении кредита и у «Евроатома».

«Но принятие законопроекта №10571 поставит крест на этих переговорах», - подчеркнул Н. Кухарчук

«Мы ни в коем случае не выступаем против реформирования энергорынка, но эта реформа должна учитывать интересы всех его участников, а в конечном счете - украинских потребителей электроэнергии», - сказал Н.Кухарчук.

Как ранее сообщал УНИАН, 15 ноября общественные организации атомной отрасли Украины обратились к Президенту Виктору Януковичу с просьбой не допустить реформирования рынка электроэнергии в ущерб атомщиков.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

В 2011 году «Энергоатом» увеличил чистую прибыль в 2,9 раза - до 2,38 млрд грн.