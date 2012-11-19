«Нафтогаз» направит 407,6 млн грн на сейсморазведочные исследования площади Палласа

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заплатит компании «Украинское коммерческое общество» (г. Луганск) 407,6 млн грн за сейсморазведочные исследования площади Палласа.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, конечный срок подписания договора 19 декабря текущего года.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале октября Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила открытый конкурс на проведение сейсмологических исследований на площади Палласа, расположенной в южной части Прикерченского шельфа Черного моря.

Справка УНИАН. Структура Палласа расположена в южной части Прикерченского шельфа Черного моря на трансграничной территории Украины и России. Площадь структуры Палласа составляет около 200 кв. км. Глубина моря в точке проектной параметрической скважины составляет 460 м. Площадь структуры - около 200 кв. км. Перспективные извлекаемые ресурсы углеводородов достигают 145 млн т.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.