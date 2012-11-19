Группа «Метинвест» опровергла информацию о ликвидации шахты «Дуванная»

Крупнейшая украинская горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» в понедельник опровергла информацию пресс-службы Центрального комитета профсоюза работников угольной промышленности Украины о намерении ликвидировать в составе объединения «Краснодонуголь» шахту «Дуванная», сообщил УНИАН начальник департамента по связям с общественностью и СМИ «Метинвеста» Иван Шмидик.

«В настоящее время решения о закрытии шахты «Дуванная» нет», - сказал Шмидик.

«В связи с производственной необходимостью на «Краснодоугле» происходит перераспределение части работников с шахты «Дуванная» на более эффективные производственные участки и шахты для того, чтобы увеличить добычу угля и обеспечить финансирование дальнейшего развития предприятия», - добавил он.

Справка УНИАН. ПАО «Краснодонуголь» является одной из крупнейших угольных компаний Украины по добыче и обогащению коксующегося угля марок «Ж» и «К». В его состав входит семь шахт и шахтоуправлений, две обогатительные фабрики, а также сервисные подразделения. Более 99% акций «Краснодонугля» принадлежат ОАО «Авдеевский коксохимический завод», входящему в Дивизион угля и кокса компании «Метинвест».

«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС, угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами «Метинвест» являются Группа «СКМ» (75%) и «Смарт-Холдинг» (25%), совместно управляющие компанией.