Цены на нефть обвалились после значительного роста накануне

На мировых торгах во вторник, 20 ноября, цены на нефть обвалились после существенного роста накануне на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,12 доллара, или на 0,11%, - до 111,58 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,22 доллара, или на 0,25%, - до 89,06 доллара за баррель.

Серьезного снижения цен не ожидается на фоне продолжающейся израильской операции "Облачный столп" в секторе Газа. Палестинцы в понедельник в полтора раза снизили интенсивность ракетных обстрелов Израиля и понесли самые тяжелые потери с начала военной операции в секторе, но пока кризис продолжается. При этом не исключена вероятность полномасштабной наземной, морской и воздушной операции, которую Израиль может продолжать до свержения режима ХАМАС, передает Bloomberg.