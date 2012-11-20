В России подсчитали, что спрос на их газ по итогам года уменьшится на 4-5%

Москва. Спрос на российский газ в мире по итогам 2012 года уменьшится на 4-5%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в ходе Х Международного форума «Газ России – 2012» сказал министр энергетики России Александр Новак.

«По итогам прошедших 9 месяцев картина несколько скорректирована, и объективные экономические трудности в европейских странах, а также быстрое восстановление поставок газа из Ливии дают свой эффект, и экспорт газа из России снизился. Ожидаемые показатели за 2012 год – снижение на 4-5% к уровню прошлого года», – сказал А.Новак.

Он отметил, что в 2011 году РФ добыла 671 млрд. куб. м газа и 511 млн тонн. нефти.

Как сообщал УНИАН, поставки российского газа в страны Европы в 2011 году возросли на 7,9% и достигли 150 млрд куб. м против 139 млрд куб. м в 2010 году. Доля «Газпрома» на европейском рынке по итогам 2011 года выросла до 27% (с 24% в 2010 году).

В сентябре 2012 года «Газпром» заявил, что намерен нарастить поставки газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) до уровня поставок в Европу.