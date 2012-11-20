Язев рассказал, на сколько РФ снизила цены на газ для Европы и о перспективах Украины

Крупнейшая нефтегазовая компания мира – российский «Газпром» c лета текущего года снизил цены на российский газ для стран Европы в среднем на 10%, а для Германии – на 19%.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в ходе Х Международного форума «Газ России – 2012» сообщил президент Российского газового общества Валерий Язев.

«Цены на российский газ в Европе с лета были снижены в среднем на 10%, а для Германии даже на 19%, то есть почти до уровня спотовых», – сказал В.Язев

Он уверен, что в высоких ценах на газ экспортеров обвиняют зря.

По словам В.Язева, не секрет, что входные цены в разных странах ЕС существенно отличаются, но сами цены кардинально меняются после учета всех надбавок и налогов.

«Эта надбавка больше, чем разница долгосрочных и спотовых контрактов», – сказал он и добавил, что цена для конечных потребителей часто вырастает более чем в два раза.

Кроме того, по его словам, Украина хочет увеличить покупку газа в Европе по краткосрочным контрактам, что приведет к нарушению действующего контракта с Россией.

«Законодательство Украины выстраивается на покупку газа на биржах европейского газового рынка по краткосрочным контрактам. Это соответствует взятым Украиной на себя обязательствам перед энергетическим сообществом Юго-восточной Европы», - сказал В.Язев.

Он отметил, что в прошлом году Украина закупила 40 млрд кубометров российского газа, в этом году – 26 млрд куб. м, а в 2013 г. намерена купить только 20 млрд куб. м. До 5 млрд куб. м Украина намерена закупать на Западе, для чего переключила часть газотранспортных мощностей в реверсный режим, добавил он.

«Снижение закупок газа идет в нарушение нашего долгосрочного контракта, подписанного до 2019 года. Мы в отношениях с Украиной руководствуемся долгосрочными контрактами», - подчеркнул В.Язев.

В то же время он назвал торг Украины и РФ по цене на газ нормальным процессом между продавцом и покупателем.

Кроме этого, он подчеркнул, что в рамках зоны свободной торговли СНГ Украина добивается доступа к российской ГТС для транспортировки туркменского природного газа.

В.Язев констатировал, что Украина продолжает развивать добычу газа в Черном море и увеличивает угольную генерацию, а также приступает к строительству терминала сжиженного природного газа.

Он подчеркнул, что сложная ситуация на западном рынке стимулирует Россию к продаже газа в странах АТР.

Напомним, по словам заместителя предправления НАК «Нафтогаз Украины» Вадима Чупруна, Украина в 2013 году планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки из России до 20 млрд куб. м.

С 1 ноября текущего года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого в Украину через Польшу.

По информации польской компании Gaz-System, подписанный договор предусматривает "непостоянные поставки" на данном этапе на уровне около 4 млн кубометров в сутки.

Ранее замглавы "Газпрома" Александр Медведев заявлял, что «Газпром» рассчитывает, что Украина закупит в этом году 40 млрд куб. м газа. Однако в тот же день министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко сообщил журналистам, что этот показатель не превысит 27 млрд кубометров как в этом, так и в следующем году.

Российская сторона пояснияла, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее, чем за полгода до начала поставок. Таким образом, контрактное количество газа на 2013 год могло быть изменено в срок до 1 июля.

Контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

Действующий долгосрочный контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

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