Завершено строительство подводного газопровода к Одесскому месторождению

Крупный украинский добытчик газа - государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» завершило строительство подводного газопровода, соединяющего платформы БК-1 Одесского газового месторождения и МСП-4 Голицынского газоконденсатного месторождения.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, после проведения пусконаладочных работ природный газ, добытый на Одесском месторождении, пройдет по новой магистрали в действующий газопровод и далее – на берег в газотранспортную систему Крыма.

Протяженность данного подводного газопровода составила 83 км.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года «Черноморнефтегаз» приступил к активной фазе освоения Одесского и Безымянного месторождений природного газа с использованием высокотехнологичной буровой установки «Петр Годованец».

До конца 2012 года совокупная добыча из пробуренных новой высокотехнологичной буровой установкой скважин на платформе БК-1 Одесского месторождения составит не менее 53 миллионов кубометров.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.