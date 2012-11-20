В Минэнерго РФ не знают, будет ли «Газпром» судиться с Украиной за недобор газа

Москва. В Министерстве энергетике Российской Федерации нет информации о намерении «Газпрома» судиться с Украиной за недобор газ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в ходе Х Международного форума «Газ России – 2012» сказал министр энергетики России Александр Новак.

«Это дело «Газпрома» – судиться или нет, поскольку это коммерческие договоренности и контракты между «Газпромом» и покупателем газа», – сказал он.

«На счет того, чтобы судиться, у меня нет такой информации, несмотря на то, что Украина сейчас меньше отбирает, чем предусмотрено по контракту», – сказал А.Новак, отвечая на вопрос, будет ли российская сторона судиться с Украиной за недобор газ, предусмотренного контрактом.

Как сообщал УНИАН, в сентябре т.г. госкомпания «Укртрансгаз» сообщила о сокращении за восемь месяцев 2012 года импорта газа из Российской Федерации до 21,5 млрд куб. м, что на 34% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил о планах сократить в 2012 году импорт газа до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта.

В ответ "Газпром" призвал Украину соблюдать действующий газовый контракт.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг «Нафтогаз Украины» подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной газа предполагаются штрафы в размере 300% от стоимости в зимний период и 150% - летом.

«Газпром» также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубометров газа в год.

С 1 ноября текущего года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у трейдера - немецкой компании RWE и поставляемого в Украину через Польшу.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долл. за 1 тыс. куб. м по Харьковскому соглашению 2010 г.) составляла в первом квартале 2012 г. около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долларов, в четвертом - 430 долл. за 1 тыс. куб. м.