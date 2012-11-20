Россия растянет реализацию «Южного потока» из-за недостаточного спроса на газ в Европе

Москва. Россия может растянуть во времени на неопределенное время реализацию всех четырех веток «Южного потока» в условиях недостаточного спроса на газ в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в ходе Х Международного форума «Газ России – 2012» сказала руководитель направления «мировая энергетика» Энергетического центра Сколково, заведующая отделом развития нефтегазового комплекса России и мира ИНЭИ РАН Татьяна Митрова.

«С «Южным потоком» ситуация требует дополнительной оценки, по крайней мере, сроков реализации. Инвестрешение принято, но то, с каким промежутком он будет построен, полностью зависит от нас, и мы в состоянии растягивать реализацию, если мы видим, если на рынке это не требуется», - сказала Т.Митрова.

Она отметила, что этот проект напрямую завязан с транзитом через территорию Украины.

Эксперт считает, что спрос в Европе не будет сокращаться, но его рост будет значительно более медленным, чем раньше прогнозировалось.

По ее словам, «Газпром» до 2020-2022 года долгосрочными контактами застрахован от снижения поставок.

Т.Митрова отметила, что анализ газового рынка на протяжении последних 10 лет показывает, что «спрос увеличиваться перестал, а в данный момент спрос в Европе падает».

«Мы должны осознавать, что европейский рынок необратимо изменился и он никогда не будет таким, каким мы привыкли его видеть», - сказала она и добавила, что конкуренция на газовом рынке будет возрастать.

В тоже время, несмотря на это, потребности в экспортном газе будут продолжать расти в связи с истощением европейских месторождений.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 900 км, максимальная глубина – более 2 км, проектная мощность – 63 млрд куб. м.

Строительство газопровода планируется начать 7 декабря текущего года.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.