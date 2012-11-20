Агентство по торговле и развитию США выделило грант ДТЭКу на разработку ТЭО энергоблока Бурштынской ТЭС

Агентство по торговле и развитию Соединенных Штатов Америки (USTDA) выделило грант для компании ДТЭК на разработку технико-экономического обоснования строительства современного энергоблока Бурштынской ТЭС – блока ССКП (суперсверхкритические параметры пара), мощностью 800 МВт. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Аналогов подобным энергоблокам в Украине сегодня нет, отмечается в релизе компании. Реализация проекта позволит полностью заменить четыре существующих устаревших блока, построенных в 1960 годах, мощностью по 200 МВт. Строительство нового блока также повысит эффективность станции в целом и значительно сократит вредные выбросы пыли, сернистых и азотистых соединений, что благоприятно скажется на экосистеме Ивано-Франковской области.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил: "Это первый подобный проект в Украине. Строительство нового современного энергоблока радикально улучшит экологическую ситуацию в городе Бурштын, а это - безусловный приоритет ДТЭК. В целом ДТЭК планирует использовать полученный опыт при строительстве новых энергоблоков и на других станциях Компании, повышая их эффективность и экологическую безопасность".

М.Тимченко также добавил, что всего до 2030 года ДТЭК планирует направить на комплексную модернизацию и новое строительство энергоблоков до 20 миллиардов долларов США.

Справка УНИАН. USTDA — это независимое правительственное агентство США, финансируемое Конгрессом США и являющееся частью правительственной группы по оказанию помощи иностранным государствам. Цель USTDA заключается в оказании содействия экономическому росту в развивающихся странах и странах со средним уровнем дохода путем предоставления спонсорам проектов в других странах доступа к американским технологиям и опыту. USTDA предоставляет гранты для планирования проектов, направленных на поддержание развития современной инфраструктуры и открытой торговой системы.

Ежегодно USTDA финансирует примерно 125 исследований. Средний размер гранта USTDA равен 400 000 долларов США.

В Украине, Агентство США по торговле и развитию финансирует технико-экономического обоснования по модернизации отгрузочных возможностей Гостомельского аеропорта, расположенного в Киеве.

ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК работают в сегментах добычи и обогащения угля, генерации, дистрибуции и продаж электроэнергии.

Сегмент генерации представляют 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью свыше 18 ГВт. Генерирующие предприятия ДТЭК расположены в семи областях и столице Украины (ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве). Сегмент дистрибуции и продажи электроэнергии представляют 5 предприятий. Энергоснабжающие компании ДТЭК обслуживают около 4,5 млн клиентов – физических и юридических лиц.

Консолидированная выручка ДТЭК в 2011 году составила 39,6 млрд грн, чистая прибыль – 3,5 млрд грн. В 2011 году ДТЭК заплатил 5,6 млрд грн налогов.