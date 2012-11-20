«Газпром»: Еврокомиссия занимает неконструктивную позицию по «Южному потоку»

Еврокомиссия занимает неконструктивную позицию по газопроводу «Южный поток». Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в ходе Х Международного форума «Газ России – 2012» сказал генеральный директор ООО «Газпром экспорт», заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев.

«Непонимание, а вернее, сдержанное отношение к другому европейскому проекту «Газпрома» - газопроводу «Южный поток» мягко говоря, неконструктивно», - сказал А.Медведев.

Он подчеркнул, что этот проект обеспечит надежность и гибкость поставок газа в Европу, а также создаст инфраструктуру, которая свяжет потребителей с крупнейшими месторождениями газа.

По его мнению, повышение спроса в условиях зимних холодов или недавних взрывов на газопроводе из Ирана в Турцию показывают, насколько важна диверсификация маршрутов для обеспечения бесперебойных поставок газа.

А.Медведев уверен, что в Европе некоторые слишком увлеклись переходом к возобновляемым источникам энергии, что ведет к дополнительным затратам в условиях кризиса.

«Вместо того, чтобы стимулировать, ЕС препятствует росту инвестиций, создавая все новые и новые бюрократические барьеры», - сказал он и добавил, что доля традиционных углеводородов будет составлять не менее 70%.

Он подчеркнул, что «Южный поток» может стать и станет крупнейшим объектом инвестиций.

По его словам, сейчас задумываются о присоединении к этому проекту те страны, которые ранее не изъявляли такого желания.

«Мы не требуем субсидий, а просим обеспечить однородную конкурентную среду. Начиная строительство «Южного потока», мы рассчитываем на справедливый подход властей ЕС. Необходимо, чтобы этот подход был прозрачным, не дискриминационным и приемлемым для все сторон», - сказал он.

При этом он добавил, что Европа остается для «Газпрома» ключевым рынком, но у старого света появляются новые конкуренты в странах АТР.

Как сообщал УНИАН, ранее Еврокомиссия неоднократно отмечала, что “Южный поток” не был и не будет признан приоритетным для ЕС в отличие от проекта “Южного коридора”, который предусматривает поставки газа напрямую из региона Каспийского моря и Центральной Азии в ЕС.

Россия хочет получить для «Южного потока» статус в рамках программы ЕС TEN-E, что дало бы определенные преимущества.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект по строительству газопровода через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы – «Южный поток» в обход территории Украины. Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией, Хорватией и Австрией были подписаны межправительственные соглашения.

Инвестиционные решения по проекту уже подписаны с Венгрией, Словенией, Сербией и Болгарией. Также принято окончательное инвестиционное решение по морской части газопровода «Южный поток».

Морской участок газопровода «Южный поток» пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» на российском побережье до побережья Болгарии. Общая протяженность черноморского участка составит более 900 км, максимальная глубина – более 2 км, проектная мощность – 63 млрд куб. м.

Строительство газопровода планируется начать 7 декабря текущего года.

Акционерами компании – оператора морского участка газопровода «Южный поток» – South Stream Transport AG являются «Газпром» (50%), итальянская Eni (20%), немецкая Wintershall и французская EdF – по 15%.

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