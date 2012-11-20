ВР определила меры по стимулированию производства электроэнергии из альтернативных источников

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины “Об электроэнергетике” относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 280 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе предусмотрено, что покупка всей электрической энергии, выработанной на электростанциях, мощность или объем отпуска которых превышают предельные показатели (кроме случаев, предусмотренных данным Законом), и вся ее оптовая продажа осуществляются на оптовом рынке электрической энергии Украины. Функционирование других оптовых рынков электрической энергии в Украине запрещается.

В соответствии с законом, электрическая энергия, выработанная на теплоэлектроцентралях, которые входят в состав энергопоставщиков, может быть реализована ими самостоятельно для потребления на территории осуществления лицензированной деятельности. Электрическая энергия, выработанная на объектах электроэнергетики из альтернативных источников энергии (кроме доменного и коксового газов, а с использованием гидроэнергии – только микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями), может быть реализована на оптовом рынке электрической энергии Украины по договорам с потребителями или по договорам с энергопоставщиками.

В законе предусмотрено, что оптовый рынок электрической энергии Украины обязан покупать у субъектов хозяйствования, которым установлен «зеленый» тариф, всю электрическую энергию, выработанную на объектах электроэнергетики из альтернативных источников энергии (кроме доменного и коксового газов, а с использованием гидроэнергии – выработанную только микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями), по «зеленому» тарифу независимо от величины установленной мощности или объемов ее отпуска. Энергопоставщики обязаны покупать электрическую энергию, выработанную на объектах электроэнергетики из альтернативных источников энергии, в случаях, объемах и по ценам, определенным этой статьей.

В соответствии с законом, электрическая энергия, выработанная из энергии солнечного излучения объектами электроэнергетики (генерирующими установками) частных домохозяйств, величина установленной мощности которых не превышает 10 КВт, будет приобретаться энерогопоставщиками, осуществляющими поставки электрической энергии по регулируемому тарифу на территории осуществления лицензионной деятельности, по «зеленому» тарифу в объеме, который превышает месячное потребление электроэнергии такими частными домохозяйствами. Производство электроэнергии из энергии солнечного излучения частными домохозяйствами осуществляется без соответствующей лицензии. Порядок продажи и учета такой электроэнергии, а также расчетов за нее утверждается национальной комиссией, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики.

Для подтверждения происхождения электрической энергии, выработанной из альтернативных источников энергии, субъекту хозяйственной деятельности – производителю электрической энергии из альтернативных источников энергии (кроме доменного и коксового газов, а с использованием гидроэнергии – выработанной только микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями) на его запрос орган, уполномоченный Кабинетом министров Украины, выдает гарантию происхождения электрической энергии. Порядок выдачи, использования и прекращения действия гарантии происхождения электрической энергии для субъектов хозяйственной деятельности, которые производят электрическую энергию из альтернативных источников энергии (кроме доменного и коксового газов, а с использованием гидроэнергии – выработанной только микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями), устанавливается Кабинетом министров Украины.

В законе определено, что для объектов электроэнергетики, которые производят электроэнергию из альтернативных источников энергии (кроме доменного и коксового газов) и строительство которых начато после 1 января 2012 года, “зеленый” тариф применяется при условии соблюдения требований относительно размера местной составляющей. В случае несоблюдения требований относительно размера местной составляющей тариф на электроэнергию для таких объектов электроэнергетики, в том числе введенных в эксплуатацию очередей строительства электрических станций (пусковых комплексов), устанавливается на уровне оптовой рыночной цены электрической энергии без учета дотационных сертификатов, который фактически сложился за предыдущий расчетный период. Размер местной составляющей для объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из энергии ветра, солнечного излучения и биомассы, строительство которых начато после 1 января 2012 года и которые введены в эксплуатацию после 1 июля 2013 года, устанавливается на уровне не менее 30 процентов, а для объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из энергии ветра, солнечного излучения и биомассы, строительство которых начато после 1 января 2012 года и которые введены в эксплуатацию после 1 июля 2014 года, устанавливается на уровне не менее 50 процентов.

Размер местной составляющей для объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из биогаза, строительство которых начато после 1 января 2012 года и которые введены в эксплуатацию после 1 января 2014 года, устанавливается на уровне не менее 30 процентов, а для объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из биогаза, строительство которых начато после 1 января 2012 года и которые введены в эксплуатацию после 1 января 2015 года, устанавливается на уровне не менее 50 процентов.