ДТЭК направил 187 млн грн на реализацию второго этапа модернизации Бурштынской ТЭС

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, приступил к реализации второго этапа модернизации стоимостью 187 млн грн Бурштынской ТЭС, осуществляющей поставки электроэнергии в Венгрию, Словакию и Румынию.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, в рамках второго этапа компания произведет модернизацию открытого распределительного устройства (ОРУ), ТЭО модернизации которого разработало ОАО «Захидэнергоавтоматика».

По мнению компании, модернизация ОРУ позволит повысить надежность работы электрооборудования, обеспечит запас устойчивости ТЭС и украинской энергосистемы в целом, а также надежность экспорта электроэнергии в страны ЕС на уровне 650 МВт.

«Во время работ второго этапа модернизации будут заменены выключатели на ОРУ 330 кВ, щит постоянного тока 220, 330, 400 кВ, разрядники 35-330 кВ на ограничители перенапряжений, трансформаторы напряжения 35-400 кВ, устройства релейной защиты на микропроцессорные, и другие работы», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. Бурштынская ТЭС - одна из крупнейших тепловых электростанций Украины. На станции установлено 12 пылеугольных энергоблоков (8 по 195 МВт и 4 по 185 МВт). Фактическая мощность станции на сегодняшний день составляет 1750 МВт при проектной 2300 МВт.

Станция расположена на пересечении линий электропередачи, которые соединяют Украину с энергосистемами Венгрии, Словакии и Румынии.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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