Беларусь не может договориться с Россией по объемам поставок нефти в 2013 году

Минск. Для Беларуси вопрос объема поставок нефти из РФ на 2013 год остается в настоящее время проблемным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом доложил сегодня Александру Лукашенко премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович.

«У меня запланирован телефонный разговор с Дмитрием Медведевым. Пока те объемы нефти, которые проговариваются на уровне заместителя председателя правительства Российской Федерации, нас не устраивают, и есть веские аргументы почему. Даже с учетом того, что мы договорились, что около 3 млн тонн нефтепродуктов в следующем году мы будем передавать на рыночных условиях для Российской Федерации», - отметил М.Мясникович.

Он отметил, что «относительно топливно-энергетического комплекса все вопросы по работе в четвертом квартале 2012 года урегулированы, остаются вопросы еще некоторого добора по 2013 году».

Как сообщалось, на пресс-конференции в Минске 16 ноября первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко положительно оценил свои недавние переговоры с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем и заявил, что Россия не возражает против поставки в 2013 году 23 млн тонн нефти, запрашиваемых Беларусью.

Однако на следующий день А. Дворкович фактически опроверг слова своего белорусского коллеги.

По неофициальной информации Россия готова предложить лишь 18 млн тонн.

Ранее Беларусь договорилась о восстановлении прежних объемов поставок российской нефти в IV квартале 2012 года в объеме 5,3 млн тонн, предусмотренных годовым балансом.

Справка УНИАН. Согласно решению Министерства энергетики России, поставки российской нефти в Беларусь в четвертом квартале должны были сократиться и составить 4 млн тонн против 5,3 млн тонн в третьем квартале 2012 года.

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