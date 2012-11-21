Функции электрораспределительных предприятий перепрофилируют на передачу и снабжение

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О принципах функционирования рынка электрической энергии Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, законопроект поддержали 226 народных депутатов из 271-го, зарегистрированного в сессионном зале.

Проектом предлагается определить полномочия и функции органов государственной власти и субъектов рынка электрической энергии в деятельности на рынке электроэнергии: полномочия центрального органа исполнительной власти, который осуществляет государственное управление в отрасли (Министерства энергетики и угольной промышленности) и Национальной комиссии, которая осуществляет государственную регуляцию в сфере энергетики; функции администратора коммерческого учета; функции администратора расчетов и тому подобное.

Законопроектом предлагается установить механизмы государственного контроля путем определения видов деятельности на рынке электроэнергии, которые нуждаются в лицензировании (деятельность по производству электроэнергии, снабжению электроэнергией, передаче электроэнергии по магистральным, межгосударственным и местным (локальным) электрическим сетям, осуществление централизованного диспетчерского (оперативно-технологического) управления объединенной энергетической системой Украины и тому подобное).

Проект закона содержит предложения относительно создания действенного и конкурентного рынка путем урегулирования вопросов функционирования рынка электрической энергии Украины на принципах: свободного выбора энергопоставщика потребителем; равенства прав на продажу и покупку электрической энергии; равной возможности доступа к магистральным и межгосударственным и/или местным (локальным) электрическим сетям, равной возможности доступа к рынку электрической энергии; функционирование конкурентных рынков электрической энергии: рынка двусторонних договоров, рынка «на сутки вперед», балансирующего рынка, рынка вспомогательных услуг, розничного рынка электрической энергии; обеспечение бесперебойности электроснабжения потребителям путем урегулирования деятельности гарантированных поставщиков электроэнергии; гарантирование полноты и своевременности финансирования расчетов за электроэнергию с гарантированными энергопоставщиками; урегулирование принципов расчетов между участниками рынка электрической энергии, внедрения счетов со специальным режимом использования и механизма деления средств на принципах алгоритма.

Положениями проекта закона устанавливаются гарантии независимости электрораспределительных предприятий путем отделения функций передачи и снабжения электроэнергии.

Переходными положениями проекта закона предусмотрены условия, необходимые для постоянного функционирования энергетической системы Украины на период реформирования и окончательной либерализации рынка электрической энергии Украины.