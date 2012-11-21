Азербайджан с начала года сократил экспорт газа почти на 4%, нефти - на 9,4%

Азербайджан в январе-октябре 2012 года, согласно показаниям счетчиков, экспортировал более 5,539 миллиарда кубометров природного газа, что на 3,7% меньше аналогичного показателя за январь-октябрь 2011 года, следует из сообщения, распространенного государственным таможенным комитетом.

В сообщении сказано также, что, по показаниям счетчиков, за первые десять месяцев текущего года из Азербайджана было экспортировано около 2,028 миллиарда кубометров газа, зарегистрированного грузовой таможенной декларацией, что на 20,7% меньше показателя за аналогичный период 2011 года, передает РИА "Новости".

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Кроме того, объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в январе-октябре 2012 года, согласно показателям счетчиков, составил более 29,353 миллиона тонн, нефтепродуктов - свыше 1,279 миллиона тонн, что на 9,4% и на 21,4%, соответственно, меньше по сравнению с показателями за аналогичный период 2011 года.

Свыше 23,602 миллиона тонн экспортированной за январь-октябрь сырой нефти было прокачано по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, около 3,245 миллиона тонн - по нефтепроводу Баку-Супса (Грузия), свыше 1,658 миллиона тонн - по нефтепроводу Баку-Новороссийск, более 848,216 тысячи тонн - перевезено по железной дороге до грузинских портов на Черном море.