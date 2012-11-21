Нефть дорожает на фоне статданных из США и ситуации на Ближнем Востоке

На мировых торгах в среду, 21 ноября, цены на нефть растут на фоне статданных из США.

Так, цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,16 доллара, или на 0,15%, - до 109,99 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,02 доллара, или на 0,02%, - до 86,77 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти в США сократились почти на два миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 16 ноября. Запасы горючего сократились сразу на 4,8 миллиона баррелей, хотя ожидался рост на один миллион баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 4,4 миллиона баррелей, передает Bloomberg.

Росту цен на "черное золото" способствует также нестабильность на Ближнем Востоке. Накануне представители Израиля и движения ХАМАС достигли соглашения о перемирии, которое должно было вступить в силу в ночь на среду. Однако позже ХАМАС объявило о том, что для преодоления остающихся разногласий требуется больше времени. Израиль начал бомбардировку сектора Газа.